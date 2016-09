VIDEO: Profesor iz sanj? Če zadeneš koš, vsi naredijo izpit

Profesor na posnetku je verjetno v vsem Ohiu najbolj priljubljen. Pa ne zato, ker bi bil tako zabaven ali pravi lepotec, temveč zato, ker je na prvem izpitu enega od oddelkov uporabil nenavadno metodo.

Študentu Bennyju je dejal, da bodo izpit naredili prav vsi, če zadene koš na drugi strani predavalnice. Papirnata žogica je nato poletela naravnost v majhno odprtino, poteza pa je celotno predavalnico dvignila v zrak.

Dogajanje je ena od študentk posnela, profesor pa je obljubo menda izpolnil.

S/o to Benny for making this shot and getting the entire lecture an automatic 100 on our first ochem quiz pic.twitter.com/nmYJ34DjdM