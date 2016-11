VIDEO: Pritlikava Brazilca sta najmanjša zakonca

Večina nas sanja o veliki poroki, a obstajata tudi ženin in nevesta, ki sta si najbolj na svetu želela majhne poroke. To sta zaljubljenca Paulo Gabriel da Silva Barros in Katyucia Lie Hoshino iz Brazilije, ki sta najmanjša zakonca na svetu, saj skupaj merita v višino le 181,41 centimetra. Večno zvestobo sta si izrekla v Londonu osem let zatem, ko sta se spoznala na medmrežju. »Upava, da bo najin novi rekord spodbudil svet, da se ne bo oziral na telesne razlike med ljudmi. Rada bi širila zavest, da je treba vse ljudi obravnavati enako,« sta prepričana Paulo in Katyucia. Presrečna sta, da ju je usoda popeljala na skupno pot. »Že takoj, ko sem jo zagledal, se mi je zdela zelo lepa,« se spominja Paulo. No, naklonjenost sprva ni bila vzajemna, saj ga je Katyucia celo blokirala na spletni strani. »Prvič ko sem se z njim pogovarjala, je bil zelo nadležen. Zelo ceneno je flirtal in zdel se mi je dolgočasen.« Očitno je svoj pristop izbrusil in se dokazal tudi na drugih področjih.



Prikupni parček je stopil pred oltar v četrtek, na dan Guinnessove knjige rekordov. Ob tej priložnosti je nove rekorde poskušalo postaviti na tisoče ljudi z vseh koncev sveta. Nekateri so metali keks v skodelico čaja z vrtoglave višine, drugi so čarali med skokom iz letala, edina omejitev je bila domišljija. Tokrat se je lovu na rekorde pridružila tudi svetovno znana košarkarska ekipa Harlem Globetrotters, ki potuje po svetu in izvaja vragolije z žogo. Njihov najnovejši rekord je, da so z 15,98-metrske razdalje zadeli koš, tako da so žogo vrgli pod nogo. V Avstraliji pa je vaditeljica fitnesa Kayla Itsines vodila masovno vadbo z več kot 2000 udeleženci, ki so izvajali različne vadbene elemente in tako postavljali rekord za rekordom. Recimo, novi rekord v skupinskem delanju počepov je 2201 človek hkrati. Svoje je pristavil fanatičen zbiratelj avtomobilčkov Nabil Karam, ki je lastnik 37.777 vozilc.