VIDEO: Pripravite robčke, ta posnetek vas bo zlomil

Ob omembi pasme pitbul mnogi pomislijo na močne, nevarne pse. Po ogledu tega posnetka si bodo verjetno premislili.

Gre za zgodbo zlorabljenega mladiča pitbula, ki ga je nekdo zavrgel, rešil pa ga je Joey Wagner, reševalec za živali. Joey ga je vsega ranjenega in povsem nebogljenega odnesel k veterinarju, kjer je okreval. Ko ga je obiskal, da vidi njegov napredek, pa se je zgodilo nepredstavljivo: ne glede na to, da sta se le bežno poznala, kuža njegovega vonja in obraza ni pozabil. Igrivo je zamigal z repom, ga začel lizati, tleskati s tačkami in grizljati. Takšnemu srčku se Joey ni mogel upreti. Vzel ga je za svojega, kuža pa je dobil novo ime, ki ustreza njegovemu novemu življenju. Zdaj je Mojo, nekdanje tegobe pa so že pozabljene.