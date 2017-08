VIDEO: Pričakujemo najhujše: mega potres v dveh dneh

AMSTERDAM – Novodobni raziskovalec potresov Frank Hoogerbeets opozarja na potres sedme stopnje, ki se bo zgodil v dveh dneh. Njegova napoved temelji na teoriji, da bližanje planetarnih teles povzroča premikanje tektonskih plošč.

Hoogerbeets (48) uporablja neznanstvene tehnologije za napovedovanje potresov, a je v zadnjem času dobil veliko sledilcev, ki mu verjamejo. V svojem zadnjem videu na youtubu trdi, da smo v tem tednu vstopili v kritično obdobje zaradi položaja planetov Jupitra, Merkurja in Urana.

»Julija se je zgodilo podobno gibanje planetov, takrat je v treh dneh Zemljo stresel potres z močjo 7,7,« pravi. Do 1. septembra zato pričakuje nov potres s podobno magnitudo. Kje naj bi bil epicenter, ni pojasnil, je pa dejal, da je povečana aktivnost na obali severne Kanade, ki sega prek severnega in srednjega Atlantika do Sredozemlja.

Sodeč po zgodovini potresov (npr. iz leta 2004) in gibanja planetov, gre močan potres pričakovati letos. »Zato bi morale biti države, ki so na območju stikanja tektonskih plošč, zelo pozorne,« je še dodal Hoogerbeets.