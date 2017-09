VIDEO: Pri nas za kazen delajo počepe, ta učiteljica pa je otroka klofutala do onemoglosti

Treba je primerno vzgajati otroke in jim pokazati, kje so meje. A pri tem se moramo zavedati tudi svojih meja.

Pri nas se je pred kratkim v javnosti razplamtela razprava, ko je ena od učiteljic v osnovni šoli otrokom za kazen ukazala delati počepe , učiteljica s posnetka pa je učenca, ker ni potrdil svoje prisotnosti, pred vsemi sošolci dodobra oklofutala. Nadzorna kamera je pokazala, da ga je udarila kar 40-krat. Vsi, ki so si tepež ogledali, so zgroženi, učiteljico pa so prijavili na policijo.

Kakšen je epilog zgodbe, ni znano.