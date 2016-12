VIDEO: Pretep med pogrebnima podjetjema: kdo bo upepelil bolnika, ki je še živ?

V eni izmed kitajskih bolnišnic je prišlo do nenavadnega incidenta. Zaposleni pri dveh različnih pogrebnih službah so se kar na hodniku skregali in stepli, zato da bi dobili naslednjo stranko.

Čeprav zveni zelo nenavadno, so se moški potegovali za to, da bi lahko njihovo podjetje upepelilo človeka, ki je bil na zdravljenju v bolnišnici. Še bolj nenavadno pa je, da je bil pacient v tistem trenutku še živ, zdravniki pa so se borili za njegovo življenje.