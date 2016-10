VIDEO: Prešuštnika dobili, ko jo je obdeloval, in ga kaznovali

V kenijskem Kisiiju so 40-letnika dobili, ko je prešuštvoval, čeprav so ga doma čakali žena in štirje otroci. Naj dodamo, da je bila ljubimka samska mati desetih otrok.

Množica je 40-letnega pohotneža golega pognala v beg, po njegova oblačila pa se je na kraj dogajanja vrnila prava žena.