VIDEO: Prepovedali oglas za spodnje perilo: To je amaterski pornič

Kolekcija spodnejega perila s pomenljivem imenom Bras N Thing je bila primorana umakniti svojo reklamo zaradi preveč eksplicitnih prizorov. V posnetku, ki se je vrtel v njihovih prodajalnah se pojavlja avstralska manekenka Simone Holtznagel, ki pozira v seksualnih pozah. Še več, tuji mediji opisujejo reklamo kot amaterski porno film.

»V njihove prodajalne prihajajo držine z otroki, stari, mladi. Za nameček so ekrani tako veliki, da ni moč spregledati reklame. Vulgarna je, po ogledu pa se počutite nelagodno,« so se pritoževale nezadovoljne stranke, zaradi katerih so kasneje sporni oglas umaknili.

Kaj je dvignilo toliko prahu, pa si oglejte na video posnetku.