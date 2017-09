VIDEO: Pred policijo pobegnil v morje, tam pa morski pes

Zacharya Kingsburyja, 20-letnika iz Severne Karoline, je ustavila policija. Med nadzorom so policisti opazili, da ima v vozilu nedovoljene substance. Ukazali so mu, naj izstopi. Zachary jih je poslušal, a se ni predal, temveč je pobegnil v morje in skušal odplavati stran od težav. Policija je aktivirala brezpilotni letalnik in mu sledila. Posnetek je razkril, da je imel Zachary precej sreče: v njegovi bližini je plaval morski pes.

Okoli meter in pol velika zverina ostrih zob je na srečo odplavala stran, so pa do ubežnika prišli policisti in ga prijeli zaradi posedovanja drog. Temu so dodali še upiranje aretaciji in oviranje policista pri delu.