VIDEO: Pred njihovimi očmi je raztrgal 35-letnika

Iz Egipta prihaja posnetek, ki kaže, kako nevarno je delo v cirkusu. Petintridesetletnik je bil v kletki z levi in jih usmerjal, ko se je eden od njih odločil napasti. Množica gledalcev je kričala, pazniki, ki so bili zunaj kletke, pa so s palicami udarjali po krvoločni zverini. A nesrečniku to, žal, ni pomagalo. V bolnišnici je kasneje umrl.