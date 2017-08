VIDEO: Pravi mojster: pijan parkiral in razbil 17 vozil

Ni vsak za vse. To se je pokazalo tudi pri pijanem 25-letniku iz Orlanda na Floridi, ko je poskušal parkirati svojega terenca, so poročali ameriški mediji. Njegov manever se je končal tako, da je poškodoval 17 pravilno parkiranih vozil. Potem ga je policija aretirala in ga odpeljala v zapor.