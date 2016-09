VIDEO: Pozor! Po teh posnetkih vas bodo bolela ušesa

V Angliji se je začela nova sezona priljubljenega šova X Factor. V tokratni žiriji sedijo Simon Cowell, Nicole Scherzinger, Sharon Osborne in Louis Walsh. Čeprav so oddaje začeli predvajati ta vikend, je že po prvih avdicijah jasno, da bo to zanimiva sezona.

Za nepozabni trenutek je poskrbela Nicole, ko je priskočila na pomoč Kittiposu Maspunu, ki je pozabil besedilo. Žirantka je stopila k njemu in mu pomagala pri petju. Čeprav se je Nicole zelo vživela, pa to za pevca ni bilo dovolj, saj je bilo vse skupaj tako bizarno, da je Simon Cowell komaj zadrževal smeh. A to ni bil edini trenutek, ko je žirija komaj zadrževala smeh.

Še več ponesrečenih avdicij si lahko ogledate v priloženih videih.