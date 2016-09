VIDEO: Povsem nag in osramočen ostal sredi hodnika

Možakarju na posnetka se je zgodila ena od najneprijetnejših stvari v življenju – nag je ostal sredi hotelskega hodnika. Iz sobe je odšel, da bi odložil pladenj s posodo, a vrata so se zaklenila in tako je popolnoma gol in osramočen moral najti drugo rešitev.

Na poti do recepcije je doživel marsikaj, tudi zgrožene poglede in mamo, ki je svojemu otroku v dvigalu zakrivala oči.

Preverite, kaj vse ga je še doletelo v hotelu, kamor se najbrž ne bo več vrnil.