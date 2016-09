VIDEO: Povozila tri malčke, a zgodil se je čudež

V kitajskem mestu je 17. septembra 2016 avtomobil povozil tri otroke, ki so se igrali na tleh. Vozilo se je ustavilo šele, ko so bili malčki že pokopani pod njim.

Pod avtomobilom in okoli njega so bili sledovi krvi in obuvala dečkov. A zgodilo se je neverjetno: vsi trije otroci so preživeli! Odnesli so jo z zlomljenimi kostmi in podpludbami.

Voznica je vozilo obračala na parkirišču, zato otrok na tleh ni videla, je izjavila za kitajske medije.