VIDEO: Posnetek, ki je ganil svet: ob njem boste gotovo jokali

Ben Ellis, profesor na srednji šoli v ameriškem mestu Nashville se bojuje z rakom. Da bi mu dijaki pokazali svojo podporo, so mu pripravili nepozabno presenečenje. Odpeljali so se do njegovega doma in mu pod oknom zapeli pesem, bilo pa jih je več kot 400.

Razumljivo je, da je bil profesor ob tem izredno ganjen, solze pa bodo verjetno v oči stopile tudi vam, ko si boste ogledali posnetek.