VIDEO: Posnetek brata in sestre, ki vas bo ganil do solz

Amanda Bowman Gray iz Utaha je na spletu dokazala, da so se zdravniki motili v svoji napovedi, ko so govorili o njenem dveletnem sinu, ki se je rodil z downovim sindromom. Dejali so ji, da Bo ne bo spregovoril do svojega tretjega leta, vendar v družini tem besedam niso želeli verjeti. Enajstletna sestrica Lydia namreč brata uči govoriti skozi glasbo, doslej pa se je naučil kar enajst besed, med drugim tudi besedo happy (srečen, op. p.).

Njuna mati ju je posnela med izvajanjem pesmi You Are My Sunshine, posnetek pa si je na različnih spletnih straneh ogledalo kar 30 milijonov ljudi. »Bo je blagoslov. V našo hišo je prinesel posebno veselje. Spremenil je naša življenja. Zahvaljujoč Lydii in njeni vztrajnosti je dokazal, da so se motili. Ponosna sem na svoje otroke,« je povedala ganjena mati za ABC News.