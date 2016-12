VIDEO: Poslednje slovo od »očka«

V življenju enkrat pridemo do točke, ko se je treba posloviti. A za nekatere pride ta trenutek mnogo prezgodaj. Tudi za 33-letnega Ryana Jessena je. Pred kratkim mu je v glavi počila arterija. Poškodbe so bile tako hude, da mu zdravniki niso mogli pomagati.

Napočil je čas slovesa in takrat se je njegova družina odločila, da bi bilo primerno, da se od njega poslovi tudi zvesta psica Mollie, ki jo je imel neizmerno rad. Osebje v bolnišnici je to dovolilo, Ryanova sestra Michelle pa je ganljivi trenutek posnela. Kasneje je na facebooku objavila, da so želeli tudi Mollie pokazati, zakaj njenega najboljšega prijatelja, ki ga na posnetku imenujejo očka Ryan, ni bilo več domov.

Kar se Mollie tiče: ostaja, saj je članica družine, so sporočili družinski člani.

Ryanovo srce je bilo donirano, z njim pa naj bi olajšali življenje 17-letniku.