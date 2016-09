VIDEO: Poročila se je s hčerko

Mati in hči, ki sta sklenili zakonsko zvezo, bosta zaradi incesta morda sedeli deset let, poročajo ameriški mediji.



Patricia Ann Clayton Spann, 43-letnica iz Oklahome, in njena 25-letna biološka hči Misty Velvet Dawn Spann sta usodni da dahnili marca letos, kažejo sodni registri, v katerih pa je mati izpustila drugi priimek. Primer so razodeli socialni delavci, ki so iz neznanega razloga obiskali njun dom v Duncanu in odkrili neujemanja pri nekaterih dokumentih, podrobnejša preiskava pa je pokazala, da sta ženski ne le sorodnici, temveč mati in hči. Patricia je izgubila skrbništvo nad vsemi svojimi tremi otroki, ko so bili ti v najmlajših letih, razlogi niso znani, prav tako ni znana usoda njihovega očeta, jasno pa je, da je dva sinova in hčer posvojila Patricijina tašča, ki je dosegla izbris imena biološke matere z rojstnih listov.



Toda Spannova je vendarle ohranila stike z otroki in leta 2008 skrivaj vzela lastnega sina Jodyja Spanna ml., ko ta še ni vedel, da se je spečal z lastno materjo! Petnajst mesecev pozneje, ko je kruta resnica prišla na dan, je zahteval razveljavitev zakona in Patricio prijavil zaradi incesta, vendar izprijenke niso kaznovali. Znova je izgubila stike z družino, a je pred dvema letoma srečala hčer Misty in se vanjo zaljubila, čustva pa naj bi bila obojestranska.



Pretentali sta matični urad, sklenili zakonsko zvezo in se naselili pod skupno streho, kjer naj bi uživali tako v zakonski zvezi kot v spolnem razmerju, zdaj ugotavlja policija, ki je ženski zaprla, grozi jima deset let za zapahi. Patricia Ann se sicer brani, da uradno ni ženina mati, ker njenega imena ni več na rojstnem listu, vendar krvnega sorodstva pač ne bo mogla zanikati.