VIDEO: Poročil je tri ženske hkrati

Mohammed Ssemanda (50) iz Ugande je pravi srečnež. Prejšnji mesec je namreč poročil tri ženske hkrati, saj za tri ločene poroke ni imel denarja. Medijem je povedal, da njegove srčne izbranke vedo, da nima prav globokega žepa, a da ga imajo rade zaradi njega samega. Ženske menda niso ljubosumne in se dobro razumejo, 50-letnik pa jim je obljubil, da bo trdo delal, da jih bo lahko preživljal.

Zadovoljne neveste Salmat Naluwugge (48), Jameo Nakayiza (27) in Mastulah Namwanje (24) svoje sreče na ceremoniji niso skrivale, Naluwagge, ki je z Mohammedom že 20 let in mu je rodila pet otrok, pa je dejala: »Hvaležna sem mu, da nas je vse poročil hkrati, saj to pomeni, da med nami ne bo delal razlik.«