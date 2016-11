VIDEO: Pornozvezdnici v zadnjici gnijejo vsadki

Playboyevo dekle in pornozvezdnica Sabrina Sabrok (39) je izvedela šokantno resnico, da vsadki v njeni zadnjici gnijejo. Zaradi tega zdaj toži plastičnega kirurga, ki ji je z vsadki povečal zadnjico.

»Tekočina iz vsadkov izteka, kar bi lahko povzročilo hudo infekcijo,« je dejala Sabrina, ki velja v Mehiki za veliko zvezdo. »Tekočina bi lahko iztekla v noge, kar pa bi lahko povzročilo hudo okužbo in vodilo celo do gangrene. Ne morem hoditi v visokih petah, ne morem vaditi,« je dejala Sabrina, ki je prestala že 60 plastičnih operacij, za katere je zapravila skoraj milijon evrov.

Na težave je posumila, ko je začutila bolečine in se je zato odpravila k zdravniku. »Pregledal me je, opravil je punkcijo, teden dni kasneje pa so se bolečine vrnile, morala sem vzeti protibolečinske tablete.«

Od kirurga zdaj zahteva plačilo operacije, s katero ji bodo popravili zadnjico. Vsadki so zdržali sedem let, morali pa bi 20 let. Kirurg je dejal, da so kakovostni, a posnetki magnetne resonance kažejo drugače.