VIDEO: Ponoreli narkoman v priporu napadel paznici

ARIZONA – Iz ameriškega pripora prihaja vest o incidentu. Kot je razvidno s posnetka nadzornih kamer, je priprti moški stopil iz sobe in fizično napadel paznici, ki ga sami nista mogli obvladati.

Kmalu jima je na pomoč priskočilo še šest sodelavcev, ponorelega narkomana pa je obvladalo šele osem paznikov. Ti so ga s silo spravili na tla, nato pa so ga s skupnimi močmi pospremili nazaj do celice.

Kako bi v Sloveniji en sam paznik obvladal 50 zapornikov?

Kako bi se tak incident končal v slovenskem zaporu, kjer mora en sam paznik včasih varovati tudi petdeset zapornikov, si ne moremo niti predstavljati. Pazniki so namreč tisti, ki se morajo tudi fizično soočati z zaporniki. Po drugi strani pa zapornika, ki krši pravila ali je do njih žaljiv, ne morejo niti neposredno kaznovati, saj mora to odobriti pedagog ali skupaj z njim, denimo, višji paznik.