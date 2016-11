VIDEO: Poldrugo uro sta se borila z morskim psom

PERTH – Ribiča iz avstralskega Pertha (Zahodna Avstralija) sta postavila neuradni svetovni rekord: ujela sta velikega, 3,85 metra dolgega morskega psa kladvenico.



Jamie Dennis in Mitchell Palmer sta ribarila ob obali Geraldton, ko sta ga ujela. Sledil je 90-minutni boj, moška sta se do večera borila z morskim psom, preden jima ga je le uspelo potegniti v plitvino in ga tam tudi izmeriti. Preden sta plen izpustila, sta se seveda z njim fotografirala, fotografije pa objavila na facebooku: na eni je videti Dennisa, ki razpira gobec morskega psa, da je videti njegove ostre zobe. No, potem je zverina odplavala, Dennis in Palmer pa sta ji sledila s kajakom, dokler ni končno izginila v globinah.



Povedala sta, da sta ribarila s svežo, v trgovini kupljeno vabo. »Manj kot deset minut je bila v vodi, ko je morski pes prijel,« je povedal Palmer, 25-letni Dennis, ki se z ribolovom morskih psov ukvarja šele leto dni, pa pravi, da si še ni dobro opomogel od boja in da sta neuradna rekorderja. »Rekorda ne morem zahtevati, saj morskemu psu nisem izmeril prsnega obsega.« Rekorder tako ostaja Josh Emerson, ki je na Floridi aprila 2008 ujel veliko kladvenico, dolgo 3,68 metra, obseg je bil 1,8 metra, približna teža pa 343,8 kilograma.



Dennis je dejal, da je tistikrat prvič lovil tam in da se bo vrnil: »Nekaj prijateljev me je prosilo, naj jim pokažem, kako se lovijo morski psi, in privolil sem.« S tokratnim ulovom je postavil osebni rekord, doslej najdaljši je bil morski tiger, dolg 3,7 metra.