VIDEO: Pol metra samih težav: to je človek z najdaljšim penisom na svetu

Njegovo je ime Roberto Esquivel Cabrera, živi v mehiškem mestu Saltillo in ima – najdaljši penis na svetu. Njegov spolni ud namreč meri 48 centimetrov, obdarjeni Cabrera pa celo trdi, da je to svetovni rekord.

Spomnimo, do zdaj je najdaljši izmerjeni penis meril 24 centimetrov, v erekciji 34, njegov ponosni lastnik je pornografski zvezdnik Jonah Falcon.

»Želim si v Guinnessovo knjigo rekordov, a ne priznavajo te discipline,« je medijem zaupal Cabrera, ki pa zaradi svojega velikana ne more imeti spolnih odnosov niti si ne more privoščiti samozadovoljevanja, težave pa ima tudi z uriniranjem.

Do kolena le koža?

No, gospod pa je očitno le na videz lastnik največjega penisa. »Če sodimo po rentgenskih slikah, je njegov penis dolg 15 centimetrov. Vse ostalo, kar sega do kolena, je koža. Gospod Cabrera je od malih nog namreč obseden z dolžino svojega spolnega uda in ga je večkrat raztegoval z utežmi,« je za The Sun izjavil radiolog Jesus Pablo Gilmore.

Roberto medtem razkriva, da je dvakrat v življenju poskušal imeti spolni odnos, a ko so dekleta videla 'pošast', so se prestrašila. Ravno zaradi spolovila mu ni treba delati in živi od invalidnine. Za konec je dodal, da se želi vrniti v ZDA, od koder je bil zaradi razkazovanja penisa mladoletnici že deportiran, in se preizkusiti še kot igralec v industriji za odrasle. »Ljudje so tam bolj liberalni in zagotovo bi me v nasprotju z Mehičani sprejeli. Verjamem, da bi celo našel izbranko, ki bi ji velikost mojega uda ustrezala.«