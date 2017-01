VIDEO: Pokvarjenega odvetnika dobili: ženske hipnotiziral in seksal z njimi

Verjamete v hipnozo? Mnogi ne. A primer iz ZDA je precej zgovoren.

Sposobnost hipnotizirati ljudi ima neki odvetnik, ki je to znanje grdo zlorabil. Kot prikazuje spodnji posnetek, je žensko hipnotiziral in se želel spolno poigrati z njo. Toda na srečo je ženska po prejšnjih obiskih opazila na oblačilih, da nekaj ni bilo v redu. Policija je pripravila zasedo in pokvarjenega odvetnika dobila, ko je prste 'rinil v kozarec marmelade'.

Na koncu je priznal, da je zlorabil šest žensk, sodišče pa ga je obsodilo na 12 let zapora.