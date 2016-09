VIDEO: Pokopali so dedka, on pa se je domov vrnil mrtvo pijan

Mehičan Miguel Angel Gomar De Luna (74) je lani pobegnil iz doma za upokojence v Chihuahui. Njegova odvisnost od alkohola je bila močnejša od tople postelje in rednih obrokov. Sredi lanske zime se je namreč odločil zapustiti dom, nekaj mesecev pozneje pa je njegova družina prejela klic policije, da so našli razpadajoče truplo, ki po opisu ustreza njemu.

Fotografije trupla so pokazali njegovi hčeri Luceri Gomar Ramos, in čeprav ga ni mogla prepoznati, je podpisala, da je to njen oče. Če tega ne bi storila, ne bi mogla prevzeti trupla, za katero je vendarle mislila, da je njen oče. Truplo so kremirali in družina se je od njega na pogrebu poslovila.

Dva meseca po pogrebu pa ...

»Vaš oče in dedek je živ. Policija ga je našla na ulici, kjer je prosil za denar, da bi si lahko kupil steklenico žganja,« so sporočili policisti. Še isti dan so ga pripeljali domov, popolnoma pijanega in s povojem okoli glave, saj se je med večmesečnim pijančevanjem tudi ponesrečil. »Mislili so, da sem mrtev, jaz pa samo hodim in hodim,« je po vsem cirkusu dejal nesojeni mrlič za eno izmed mehiških televizij.

Družina se bo zdaj morala spoprijeti s pravo birokratsko nočno moro, saj mora Miguel spet dobiti vse potrebne dokumente za ta svet ...