VIDEO: Pohotni pilot razkrinkan! Poglejte, kaj si je privoščil

V javnost so pricurljale perverzne fotografije, na katerih se moški v ženskih nogavicah samozadovoljujejo. Vse to sicer ne bi bilo nič spornega, če medtem ne bi pilorirali. Z nogami!

Eden izmed pohotnih pilotov naj bi bil Colin Glover, pri katerem so v pilotski kabini našli tudi pornografske revije. Preiskovalci trdijo, da so vse fotografije nastale med nočnim letom, Glover pa zanika, da je na slikah res on.