VIDEO: Poglejte, zakaj so gostje otipavali nevestine gole prsi

Ste že kdaj videli, da bi si na poroki nevesta slekla poročno obleko in pokazala gole prsi? Verjetno ne, razen če ni prišlo do kakšnega neprijetnega incidenta. Še bolj nenavadno pa je, če nevestine gole prsi gostje otipavajo in ji v zameno za to dajejo denar. A ne na Tajskem. Tam verjamejo, da nevestine prsi prinašajo srečo.

Denar sveta vladar ...

Ob pogledu na bankovce pa se je tudi mladoporočenka veselo pustila otipavati in se je z nasmeškom nastavljala kameri.