VIDEO: Poglejte, kaj je voditeljico popolnoma iztirilo

Televizijski prenos dnevnih novic na eni od ruskih televizij je začinil nepovabljen gost.

Črn kuža je bil sicer zelo prijateljski in je očitno hotel le malce družbe, a voditeljico je njegov prihod popolnoma šokiral. Sicer se je trudila, da bi ostala zbrana, a ji to ni najbolje uspevalo, saj se je njen novi prijatelj povzpel še na mizo in zabaval vse zbrane ter seveda tudi tiste pred televizijskimi zasloni.

Voditeljica se je vmes spraševala, kaj pes počne v studiu, in sklenila, da ima vseeno raje mačke.