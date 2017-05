VIDEO: Podgane popile več tisoč litrov alkohola

V indijski zvezni državi Bihar so podgane popile več tisoč litrov lani zaseženega alkohola. Zvezna država je prodajo in uživanje alkohola prepovedala lani, od tedaj pa je policija zasegla več kot 900.000 litrov alkoholnih pijač. Policijski uradnik v indijskem mestu Patna je povedal, da so večino zaseženega alkohola izgubili zaradi podgan, poroča britanski BBC. Policija je sprožila preiskavo zaradi teh trditev.

Poleg tega bo moralo več kot 1000 policijskih postaj odslej rutinsko preverjati količine zaseženega alkohola, preverjali pa bodo tudi policiste. Če ne bodo opravili preizkusa alkoholiziranosti, jih bo v skladu z zakonom doletela tožba, lahko pa bodo izgubili tudi službo. Vsakomur, ki uživa ali prodaja alkohol, sicer grozi zaporna kazen do 10 let.