VIDEO: Pod nož, da bi bil videti kot vilinec

Kot najstnik je bil med vrstniki precej nepriljubljen, zato se je danes 25-letni Luis Padron iz Buenos Airesa zatekal v knjige in filme fantazijskega žanra. A nedolžno navdušenje je sčasoma preraslo v pravo obsedenost. Branje zanj kmalu ni bilo več dovolj – tudi sam je hotel postati fantazijski junak! Posebno pri srcu so mu vilinci, zato se je odločil, da bo videti kot eden od njih.



V ta namen je zapravil skoraj 30.000 evrov za plastične operacije. Nanje hodi že od 20. leta, med drugim si je dal narediti liposukcijo čeljusti, preoblikovati nos, odstraniti vse dlake s telesa in z operacijo spremeniti barvo oči. Vsak mesec se mora oglasiti v kozmetičnem salonu, kjer s kremami in sredstvi za posvetlitev poskrbijo, da ima ves čas nenaravno svetlo polt. Po postopku, za katerega ošteje vrtoglavih 4000 funtov na mesec, se mora ves čas izogibati soncu in redno uporabljati kreme z zaščitnim faktorjem 100.



Čeprav na cesti že zdaj pritegne številne radovedne poglede, meni, da preobrazba v vilinca še ni popolna. V kratkem si namerava z operacijo priskrbeti značilna vilinska zašiljena ušesa ter si vstaviti lasne dodatke, z operacijo pa si namerava priskrbeti tudi višjo postavo.



Padrona čudaška zunanjost na srečo ne ovira pri delu – pravzaprav mu včasih pride celo prav. Zaposlen je namreč v trgovini s kostumi za odrasle, v kateri obleke za preobrazbo v svoje najljubše like kupujejo drugi podobno misleči.



»Rad bi bil vilinec, angel, fantazijsko bitje, moj cilj je, da ne bi bil videti kot človek, ampak bi deloval eterično, graciozno in krhko. Imam svoj lastni lepotni ideal in želim si ga doseči, pa naj se zgodi kar koli,« vztraja Južnoameričan, ki pravi, da se s spreminjanjem videza v vilinskega zanj ni kaj dosti spremenilo. »Ljudje strmijo vame že od mojih najstniških let, zato je to zame danes nekaj popolnoma normalnega. Všeč mi je, da buljijo vame, in vseeno mi je, kaj si pri tem mislijo,« zatrjuje.



Padron je prepričan, da podobno kot transseksualci, ljudje, ki menijo, da so se rodili v telesu napačnega spola, obstajajo ljudje, ki so se rodili v telesu napačne vrste. Zato vztraja, da ne bo srečen, dokler ne bo njegova zunanjost ustrezala tistemu, kar čuti v sebi. »Ne pričakujem, da bodo ljudje razumeli, prosim le, da spoštujejo moje odločitve,« poudarja.