VIDEO: Pod božično jelko nastavila 288 daril

Brez zadržkov lahko trdimo, da je Emma Tapping iz britanskega Isle of Mana nora na božična darila. Mati treh otrok se je lani pojavila v časopisju, potem ko se je morala javno otepati obtožb, da jih razvaja, saj je vsakemu pod božično jelko nastavila neverjetnih 87 daril. Več kot očitno se je očitki niso prijeli, saj je letos premagala samo sebe in vsakemu zavila neverjetnih 96 daril.



Emma je svojo božično navado razkrila z objavo fotografije svoje božične jelke na facebooku. Številni so ji očitali, da je materialistka in da s tem otrokom le škoduje. »Če me vprašate, ali razvajam svoje otroke, je odgovor da. Vendar le za božič, čez leto ne. Dobijo samo nujne stvari, kot je šolska uniforma. Ne hodimo na drage počitnice ali na večurna nakupovanja v trgovska središča,« je povedala Emma. »Vse, kar potrebujejo, dobijo za božič.« Nekateri so njena dejanja označevali celo kot zlorabo otrok, a je to ni ustavilo. »Postaviti sem se morala za svoje otroke in jasno povedati, da niso razvajeni. Morala sem opravičiti svoje dejanje, danes pa me prav briga, kaj si drugi mislijo. Tudi letos bom objavila fotografijo našega božičnega drevesa. Sem dobra mama.«



Darila za svoje otroke je začela kupovati julija, do konca novembra so bila že vsa zavita in pripravljena. Nato si je prepovedala, da bi odšla do božiča po nakupih, ker se ne bi mogla zadržati in kupiti še več. »Letos bodo dobili še malo več, zelo sem ponosna na letošnji kup.« Lahko si le predstavljamo, kako navdušeni sta devetletna Ella in njena najstniška sestra Mia, ko se zapodita odpirat darila, sinko Tatum pa se še doji. Emma pravi, da to počne le za to, da bi lahko videla izraze na njihovih obrazih. Lani je za darila pognala več kot 1800 evrov. Res pa je, da je letos uporabila nekaj daril iz lanskega leta, ki so ostala neodprta.