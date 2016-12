VIDEO: Po superluni apokalipsa? V Zemljo naj bi trčil planet X

Po dveh superlunah letos nas ob naslednji polni Luni (pri nas 13. oziroma 14. decembra) čaka še ena – tretja – superluna letos. Ta po navedbah teoretikov zarot med drugim prinaša tudi usodno trčenje Zemlje s planetom X, katerega obstoja sploh še niso dokazali, a to je že povsem druga zgodba …

Kakor koli že, tri letošnje superlune zapored naj bi naznanile apokalipso. Po zadnji superluni, ki jo bomo lahko opazovali čez teden dni, naj bi v Zemljo trčil planet X oziroma Nibiru, posledice pa bodo menda uničujoče.

Obstoj doslej še nevidenega planeta, ki naj bi bil nekajkrat večji od Zemlje, razburja mnoge že dlje časa, navedbe, da naj bi se približeval Zemlji, pa je Nasa že zavrnila. Zakaj naj bi se nam ta planet začel približevati prav po tej superluni, sicer niso povedali, teoretiki zarot pa pravijo, da gre za svarilo boga. Nekateri verjamejo, da je vse minule superlune poslal kot opozorilo.

Glede na to, da se vsake toliko najde kdo, ki trdi, da se Zemlji približuje nevarnost in da nas bo vseh konec, ste lahko vsaj malo pomirjeni. Le spomnite se, kolikokrat so že napovedali apokalipso ...