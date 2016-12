VIDEO: Po ogledu tega posnetka boste imeli nočne more (samo za 18+)

Kako spoznavati človeško telo? Tako, da ga gledaš. Pa od znotraj? Tako, da ga odpreš.

V muzeju smrti, kot mu pravijo – v resnici gre za medicinski muzej Siriraj –, hranijo številne primere človeških teles in njihovih delov, od zarodkov do odraslih. Z nekaterih je koža odstranjena, tako da se vidi notranjost, nekateri razstavljeni deli telesa pa so prikazani v prerezu. Vse to je lahko poučno za študente medicine in tiste, ki jih to zanima.

Naj dodamo, da so večinoma razstavljena trupla ljudi, ki so umrli zaradi bolezni, nesreč in podobnega.

Enega imajo tudi v Buenos Airesu.