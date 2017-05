VIDEO: Po nokavtu ga je pretepla in osramotila še mama

V polležečem položaju, naslonjen na ograjo in krvav od nasprotnikovih udarcev, je ruski borec v mešanih borilnih veščinah Grigorij Kičigin prejel nove udarce od – svoje mame. Ob njih ga je najbrž še najbolj bolel njegov ego, saj ga je vse skupaj tako potrlo, da ga ni bilo niti na razglasitvi zmagovalca.

Borec je sicer star že 28 let, a očitno še vedno dovolj mlad, da mu mama primaže kakšno vzgojno. Ni se pač boril tako, kot si je zamislila, saj je izgubil že v drugi rundi. Mati je ves čas skakala ob ringu in kričala, ko je sodnik razglasil konec boja, pa je stekla do sina in mu dala lekcijo. Njegovo začetno ignoriranje se je izkazalo kot slaba poteza, saj jih je kmalu dobil. Kot da jih ni bilo dovolj že od nasprotnika ...

Jesus, that was a brutal beatdown at FNG. Grigoriy Kichigin got his ass kicked, and then his mom slapped the shit out of him afterwards. pic.twitter.com/TJgWyGKDx8