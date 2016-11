VIDEO: Po 65 letih sta se le smela poročiti

Ljubezen vedno najde pot, a se včasih malce pomudi. To potrjuje zgodba 86-letnega Davyja Moakesa in 82-letne Helen Andre iz Anglije, ki sta se spoznala in zaljubila, ko sta še študirala. Leta 1951 se je Davy spustil na koleno in zaprosil izbranko za roko. Helena je bila navdušena, njeni starši pa so poroki nasprotovali. Prepričani so bili, da ne bo mogel skrbeti zanjo, ker je nameraval postati umetnik. Ker niso dali blagoslova, sta dve leti pozneje poroko odpovedala in se razšla. Potem sta bila oba kar večkrat poročena, znova sta se srečala šele lani po posredovanju Helenine hčerke Debbie Williams. V trenutku sta si padla v objem, minuli petek pa sta se po slabih 65 letih končno sprehodila pred matičarja v britanskem mestu Ripley.



Zaljubljenca, ki sta trenutno na medenih tednih na Cipru, ne bi mogla biti srečnejša. »Končno so se mi izpolnile sanje,« je povedala Helen. »Pri 19 letih sta mi mama in oče preprečila, da bi ga vzela, in mi zlomila srce. Onadva sta želela o tem odločati, bila sta zelo nazadnjaška. Davyja ljubim vse življenje in končno je moj. Uživam v vsaki skupini minuti. Počutim se, kot bi bila spet najstnica, kot da se ni nič spremenilo.«



Mladoporočenca sta se spoznala na akademiji za umetnost. Leta 2010 se je Helen po smrti tretjega moža s hčerko preselila v Alfreton in ob priložnosti obiskala bližnji South Normanton, kjer je spoznala Davyja. Tam je opazila kip s podpisom Adrian Moakes. Izkazalo se je, da gre za Davyjevega 57-letnega sina. Njena hči ga je poklicala in izsledila Davyja. »Ljubezen med nama je zelo močna, po vsem tem času še vedno čutim enako. Popolno je, tako kot je od nekdaj bilo.« Davy je razkril, da so bili njeni starši grozni in so jo zaklepali v sobo, da se ni mogla sestati z njim.