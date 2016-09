VIDEO: Po 40 letih ulovili mitsko rečno pošast

Jesetra, zaradi neobičajne oblike glave so ga poimenovali 'svinjska glava', so lokalni ribiči prvič videli pred 40 leti. Zdaj je lov nanj, ki so ga nekateri celo primerjali s pošastjo iz Loch Nessa, končan, saj ga je ujel mladi ribolovni vodič Nick McCabe v kanadski reki Fraser.

Po poročanju ameriških medijev ima ulovljena riba 295 kilogramov, v dolžino meri tri metre, poznavalci pa ji pripisujejo okoli 80 let. V isti reki so leta 2012 ulovili največjega jesetra v Severni Ameriki, ki je imel kar 500 kilogramov, star pa je bil okoli 100 let. Velja omeniti, da so tudi tu jesetri ogrožena vrsta, cena njihovega mesa pa se primerja s tisto jesetrov iz Kaspijskega morja, iz iker katerih pridobivajo najboljši kaviar.