VIDEO: Piton požrl mačko. Poglejte, kaj so potegnili iz njega

Petmetrski piton je v sredo zvečer obiskal eno od družinskih hiš severno od tajske prestolnice Bangkok. Še preden se je udobno namestil pod pomivalno korito, je na dvorišču pogoltnil nič hudega slutečo mačko, ljubljenko 59-letne lastnice hiše.

»Prišla sem v kuhinjo in videla, da je omarica pod pomivalnim koritom odprta. Ko sem se ji približala, sem zagledala kačji rep. Prestrašila sem se in takoj poklicala policijo. Ko so mi povedali, da je kača požrla mojega hišnega ljubljenčka, pa sem se zlomila,« je povedala šokirana Tajka.

Ko so do hiše prišle pristojne službe, je piton ravno začel prebavljati trikilogramskega mačkona, a menili so, da ga lahko še rešijo. Kačo so spravili na dvorišče, ta pa je potem izbljuvala triletnega muca, ki mu žal niso več mogli pomagati. »Zakopala sem ga kar na dvorišču. Ubogi moj Bobo, ne morem verjeti, da ga več ni,« je še potarnala ženska, ki se zdaj tolaži s še dvema mačkama.