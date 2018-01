VIDEO: Pijanega potnika na letalu vklenili

Na letalu, ki je iz Vladivostoka letelo proti Moskvi, so potniki doživeli incident, ki ga ne bodo tako zlahka pozabili. Eden od potnikov je namreč pregloboko pogledal v kozarec in je kmalu po vzletu ljudi okrog sebe pošteno spravil ob živce. Najprej je dva potnika obtožil, da ga »postrani gledata«, nato je vstal in začel z njima fizično obračunavati.

Pijani moški je vpil, razgrajal, se prerival in celo zahteval, da letalo pristane v Novosibirsku. Potniki so ga poskušali pomiriti, osebje pa mu je razložilo, da ga bodo kaznovali, če ne bo sedel. Naposled se je le umiril in dovolil, da so mu nataknili lisice.

Pozneje se je z njim ukvarjala policija.