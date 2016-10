VIDEO: Pijan Rus obračunaval z rampo

Ko se zjutraj ves omotičen zbudiš in opaziš, da se je na spletu znašel tvoj boj z rampo, se verjetno malce zamisliš. Ali pa tudi ne ...

To se je zgodilo z nekim pijanim Rusom, ki ga je rampa tako razjezila, da se je odločil odtrgati jo z golimi rokami. Njegovi poskusi so bili zaman, padal je po tleh in nasmejal mimoidoče, naključni voznik pa je vse skupaj tudi posnel.