VIDEO: Pico vam lahko prinese severni jelen

Ena od japonskih restavracij si je omislila prav posebno dostavo. Za zdaj jo sicer še preizkušajo, a verjamejo, da bo to novi hit.

Gre za možnost, ki bi jo radi koristili v slabem vremenu in visokem snegu, za to pa bi uporabljali severne jelene. V javnost so že poslali posnetke natovorjene živali, ki jo učijo raznašanja pic. Da bi jim sledili, bi uporabili GPS-naprave. Čeprav se sliši zanimivo, se spopadajo tudi z več dilemami: kako poskrbeti, da grelniki pic ne bi popadali z jelenjih hrbtov, in kako zagotoviti, da živali ne bi zatavale v neznano ali morda na prometne ceste. Posebno poglavje je tudi varnost ljudi, ki bi sredi ulice naleteli na severnega jelena.

Kako jelena urijo, si lahko ogledate spodaj.