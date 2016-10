VIDEO: Pevka divje plesala in jo pred kamero pokazala

Pevka Laura Miller se je med nastopom v oddaji La Casa del Pop znašla v nerodni situaciji. Ob pesmi je malce preveč sproščeno zaplesala in na plano je skočila dojka. Lepotica zagate ni takoj opazila in je nadaljevala s petjem, dokler ji nekdo izza kamere ni pokazal, naj si popravi majico. Laura je ob spoznanju takoj zardela in bila tako v zadregi, da nastopa ni nadaljevala, v ozadju pa se je še vedno slišala njena pesem.

Čeprav se je katastrofa zgodila že leta 2013 pa njeni oboževalci posnetka ne morejo pozabiti in ga še naprej delijo na družabnih omrežjih. Sami preverite, zakaj.