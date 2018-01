VIDEO: Petrov posnetek šokiral. Ste ga videli?

Smučarje na avstrijskem Vorarlbergu je pred dnevi presenetila nevihta. Veter je pihal z neverjetno hitrostjo, nekateri, ki so v tistem trenutku uporabljali žičnico, pa so se borili za svoje življenje. Eden od posnetkov, ustvaril ga je Peter, prikazuje, kako eno od sedežnic ziba levo in desno, medtem ko sta dva smučarja ujeta na njej.