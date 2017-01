VIDEO: Petletnik je kopija Miša Kovača in novi hit na spletu

POJE IN IGRA

Gabriel Čačić iz Zadra je fantek, ki so ga poimenovali kar čudežni deček. Očitno je tako velik ljubitelj hrvaškega pevca Miša Kovača, da njegove pesmi zna na pamet.

Njegov oče Josip je tako enega od njunih hišnih nastopov objavil na facebooku in naletel na izredno velik odziv. Petletni Gabriel je pesem Proplakat će zora zapel ob spremljavi očeta na harmoniki in navdušil vse, ki so ga poslušali.

»Tudi sam sem že pri dveh letih začel peti, na porokah sem igral harmoniko, tako da je Gabriel od mene očitno nasledil talent. Rad poje in igra. Najsrečnejša sva, kadar imava prosti čas, takrat pojeva in igrava,« je oče, sicer znani zadrski glasbenik, povedal za hraški portal kalelarga info.

Spodnji posnetek si je od 15. januarja ogledalo že več kot 220.000 ljudi.

Takole pa fantek igra na harmoniko: