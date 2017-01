VIDEO: Petje očka in hčerke vas bo ganilo do solz

Claire Ryann Crosby, štiriletna deklica, je osvojila srca po vsem svetu, potem ko je njen očka na spletu objavil posnetek njune izvedbe pesmi z naslovom You've got a friend in me.

Dave Crosby je začel peti, v drugem delu pa se mu je pridružila še malčica. Tisti, ki so si posnetek že ogledali, so presenečeni nad čustvi, s katerimi dekletce prepeva, nekateri so ob poslušanju tudi zajokali.

Posnetek njunega prepevanja je na spletu doživel neverjeten uspeh. Samo na facebooku si ga je ogledalo skoraj sto milijonov ljudi, na youtubu pa je ta številka za zdaj še nižja, a je prav tako prava uspešnica.