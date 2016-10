VIDEO: Pel v avtu, izgubil nadzor nad vozilom in šokiral milijone

»Nekaj dni zapored sem potoval na relaciji Indianapolisa–Whitewater, da bi vadil z ekipo Machine Ultimate (frizbi moštvo iz Chichaga, op. p). Vozil sem 112 km/h, se pravi toliko, kot dovoljuje zakon. Vedno, ko vozim po tej poti, to traja od tri do štiri ure. Takrat snemam lastno petje, da mi čas hitreje mine, pa še analiziram ga lahko, da hitreje napredujem. V trenutku, ko se je zgodila nesreča, sem gledal na cesto in nisem videl ničesar, kar bi me moralo skrbeti,« je pod posneto na youtubu zapisal Travis Carpenter, mladič, ki ga boste spoznali na posnetku, potem ko je ta postal pravcati viralni hit.

»Sploh ne vem, od kod se je pred mano pojavil prometni znak. Zadel sem ga in avto se je dobesedno odkotalil s ceste. Prevračal sem se in šele na posnetku sem videl, kako se je dejansko zgodilo. Najbolj noro pa je, da nisem dobili niti ene praske ali bil kakor koli drugače poškodovan. Tudi avto je še kar v voznem stanju,« je svoj zapis zaključil Carpenter.

Kakor koli že, njegov posnetek je v slabem tednu dni videlo že prek šest milijonov uporabnikov in ne dvomimo, da bo številka še narasla.