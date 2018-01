VIDEO: Panika na letališču: odprl zasilni izhod in sedel na krilo letala

MALAGA – Potnik britanskega letalskega prevoznika Ryanair, ki mu je bilo dovolj čakanja na izstop iz letala, je na novega leta dan odprl zasilni izhod in sedel na krilo letala, ki je pred tem pristalo na letališču v španski Malagi. Šlo naj bi za Poljaka, starega okoli 50 let.

Letalo je z londonskega letališča Stansted vzletelo z enourno zamudo, v Malago na jugu Španije pa je prišlo 20 minut po predvidenem času. Tam bi morali potniki na letalu čakati še pol ure. Moški je zato odprl zasilni izhod in sedel na krilo, nakar so ga vendarle pregovorili, da se je vrnil v letalo. Posnetek enega od potnikov prikazuje, kako je moški na krilo odložil ročno prtljago in sedel poleg nje. Slišati je tudi smeh drugih potnikov. Eden od potnikov je povedal, da ima moški astmo in zato težave z dihanjem, poroča Daily Mail.

»Policija malaškega letališča je takoj aretirala moškega, in ker je šlo za kršitev španskih varnostnih pravil, so dogodek obravnavale španske oblasti,« je povedal predstavnik Ryanaira.