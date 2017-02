VIDEO: Panično dejanje: utapljali so se, oče dojenčico vrgel neznancu

Očeta, ki je po nesreči zapeljal družinski avto v reko, je kamera ujela pri neverjetnem dejanju. Družino v vozilu je zgrabila panika, saj se je to začelo potapljati. Oče je zato svojo dojenčico vrgel v roke neznancu na kopnem.

Mimoidoči so se zbrali na kraju nesreče, eden od njih pa je deklico na srečo ujel. Kljub temu je očetovo dejanje sprožilo val zgražanja, saj so mnogi mnenja, da je bilo (pre)nevarno in neupravičeno.