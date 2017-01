VIDEO: Pakistanski Hulk le za zajtrk poje 36 jajc

V Pakistanu živi 436 kilogramov težak možakar, ki trdi, da je najmočnejši človek na svetu. Nežni velikan, ki mu pravijo kar Pakistanski Hulk, je z golimi rokami sposoben preprečiti, da bi avto speljal, ali za seboj vleči traktor. Arbab Kizer Hajat je star 25 let in si želi postati svetovni prvak v dvigovanju uteži. »Moj cilj je postati šampion. Bogu se zahvaljujem za to telo, le vprašanje časa je, kdaj se bom znašel v areni za dvigovanje uteži,« je povedal.



Njegovo velikansko telo potrebuje veliko hrane, vsak dan več kot 10.000 kalorij. Zgolj za zajtrk pohrusta 36 jajc, čez dan popije pet litrov mleka in prežveči več kot tri kilograme mesa. Visok je 192 centimetrov in se rad pohvali, da kljub velikanski teži doslej še ni imel zdravstvenih težav. »Sem popolnoma zdrav, počutim se odlično. A moram vztrajati, če želim postati zmagovalec na tekmovanju.« Prav tako bi se rad priključil svetovni rokoborski federaciji World Wresting Entertainment (WWE). Hajat živi v mestu Mardan in ima veliko oboževalcev. Rediti se je začel v najstniških letih. »Kmalu sem spoznal, da bi rad postal udeleženec tekmovanj za najmočnejšega moža na svetu. Odločil sem se, da bom še naprej pridobival težo.«



Možakar trdi, da je na nekem tekmovanju na Japonskem brez težav dvignil 4536 kilogramov s pomočjo sidrišč. Ne preseneča, da ga na domu vsak dan obišče na stotine ljudi, ki se želijo z njim fotografirati. »V domačem kraju sem deležen veliko ljubezni in oboževanja. A nočem, da se s tem konča, rad bi postal zvezda svetovnega formata.«