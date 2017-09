VIDEO: To pa je obletnica: zakonca na motokultivator in gremo

Romko in Gordana Muzek sta proslavila 30-obletnico poroke na zabaven način. Pravzaprav so jima posebno presenečenje pripravili prijatelji in priče. Organizirali so pravo parado po ulici, kjer sta doma slavljenca, in ju popeljali na motokultivatorju. Po vožnji se je seveda slavje zavleklo pozno v noč.