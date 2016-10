VIDEO: To pa je nerodno: premierko zamenjali za gorilo

V jutranjem programu britanskega BBC so naredili veliko napako. Namerno ali ne, se ne ve. A ko so napovedali, da se jim bo pridružila škotska premierka Nicola Sturgeon, so takoj zatem pokazali fotografijo gorile, ki je pobegnila iz živalskega vrta v Londonu. Seveda se je voditelj za napako opravičil, čeprav se je komaj zadrževal, da se ni začel smejati.